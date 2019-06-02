02 Haziran 2019, Pazar
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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden Roman Neustadter, Fenerbahçe ve takımdaki performansı ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Rus futbolcunun açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 19:07
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