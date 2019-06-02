02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden Roman Neustadter, Fenerbahçe ve takımdaki performansı ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Rus futbolcunun açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 19:07
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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

Süper Lig'i 6.sırada bitiren Rus futbolcu Roman Neustadter'den flaş sözler...

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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadar takımın banko oyuncuları arasında yer alan fakat Sadık ve Serdar Aziz'in transfer edilmesi ile gözden düşen Neustadter, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Neustadter'in açıklamalarından satır başları...

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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

''GELECEĞİMİ BİLMİYORUM RUSYA DA OLABİLİR''
Geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, ''Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve milli takıma seçildiğim için mutluyum.

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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, sonrasında geleceğimi ve nereye gideceğimi düşüneceğim.

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Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'

Ailemle ve menajerimle konuşup, benim için en iyisinin ne olacağını belirleyeceğiz.

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