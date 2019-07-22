22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe için sürpriz iddia! İtalyanlar duyurdu
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını kampa girerek sürdüren ve aynı zamanda Damien Comolli'nin önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 22.07.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 15:19
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