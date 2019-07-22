22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup öncesi ilk 11'ini oluşturmak istediği bu iki karşılaşmanın ilki, bu akşam Wolfsburg ile oynanacak. İşte Yanal'ın 11'i...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:23
  • 1
  • 17
İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

  • 2
  • 17
İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.

  • 3
  • 17
İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Fenerbahçe, bugün Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburgla karşılaşacak. Saat 19.30'da oynanacak maç Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

  • 4
  • 17
İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Kanarya, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

  • 5
  • 17
İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Sarı-lacivertli kafile, Hertha Berlin karşılaşmasından sonra ise Türkiye'ye dönecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör