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İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!
Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup öncesi ilk 11'ini oluşturmak istediği bu iki karşılaşmanın ilki, bu akşam Wolfsburg ile oynanacak. İşte Yanal'ın 11'i...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:23
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