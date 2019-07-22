22 Temmuz 2019, Pazartesi
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İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...
La Gazzetta dello Sport, THY EuroLeague'de yeni sezon öncesi bir ön inceleme yayınladı ve şampiyonluk için Barcelona ile Fenerbahçe Beko'yu gösterdi. İşte La Gazzetta'nın incelemesi:
Giriş Tarihi: 22.07.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 15:56
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