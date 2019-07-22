22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

La Gazzetta dello Sport, THY EuroLeague'de yeni sezon öncesi bir ön inceleme yayınladı ve şampiyonluk için Barcelona ile Fenerbahçe Beko'yu gösterdi. İşte La Gazzetta'nın incelemesi:

Giriş Tarihi: 22.07.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 15:56
  • 1
  • 13
İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

"HERKESİN HAYALİ FINAL FOUR"
"Muhteşem transferler ile geçen bir yaz daha. Birçok takım playoffları kalmayı hedefliyor ve akıllarının bir ucunda da Final Four var. Herkes mayıs ayında Köln'de olmanın hayalini kuruyor. Birçok transfer enine boyuna tartışıldı ancak biz ötesine gideceğiz.

  • 2
  • 13
İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

SÜPER BARÇA
Katalan kulübü, imkansız olmayan, gerçekçeşi hedeflere yöneldi. 5 yıldır Final Four'un izleyicisi olan Barcelona, Real Madrid'in iki şampiyonluğunu gördükten sonra bu yıl harekete geçti. Avrupa'nın en çok maaş kazanan oyuncusu haline gelen Nikola Mirotic'i alarak yaza başladılar. Barça ayrıca NBA'den Alex Abrines'i geri getirdi. CSKA'nın EuroLeague zaferinde etkin bir rol oynayan Cory Higgins'i de transfer ettiler. Zalgiris'ten Brandon Davies de geldi. Hanga, Heurtel ve Claver, Pesic'in geçen sezondan elinde tutmayı başardığı oyuncular oldu. Pesic'in takımı, pozisyonunda en iyilerden olan 3 oyuncuya sahip ve açıkçası yeni Barça'nın zayıf yönü yok.

  • 3
  • 13
İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

"CSKA, 3 KRİTİK OYUNCU KAYBETTİ"
CSKA Moskova, bu yaz üç kritik oyuncusunu kaybetti. Sergio Rodriguez, Nando De Colo ve Cory Higgins gitti ama hala rekabetçiler. Final Four MVP'si Will Clyburn'ü tutmayı başardılar. Vitoria'dan pivot Johannes Voigtmann ve 700'den fazla NBA maçına çıkmış Yunan pivot Kosta Koufos ile imzaladılar. Ayrıca, Janis Strelnieks ve Darun Hilliard gibi iki esnek kısayı kadrolarına kattılar.

  • 4
  • 13
İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

"REAL MADRID: İSTİKRAR VE DEVAMLILIK"
Real Madrid, istikrara ve devamlılığa odaklanmış gibi görünüyor. Öncelikle, ellerindekileri korumayı başardılar. Blok kralı Tavares'i tuttular. Khimki'den Jordan Mickey ve geçen sezon ACB'de MVP olan Laprovittola ile kadroyu güçlendirdiler.

  • 5
  • 13
İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

ANADOLU EFES
Anadolu Efes, final yapan güçlü kadrosunu korumayı başardı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör