24 Şubat 2019, Pazar

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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe sezon sonu beklenmedik bir hamle yapacak. İşte o iddia...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 11:09
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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayn Fenerbahçe'de işler yoluna bir türlü girmiyor.

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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Sezon başında 3 kulvarda yarışa katılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye kupasında havlu attı. Süper Lig'de de 15. sırada bulunan sarı lacivertli ekip şampiyonluk planlarını rafa kaldırdı.

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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Phillip Cocu ile yeni bir başlangıç planlayan Fener'de işler kötü gitmeye başlayınca Hollandalı çalıştırıcının görevine son verdi.

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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Bir süre takımı Erwin Koeman'a emanet eden sarı lacivertli yönetim, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirdi.

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Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Ersun Yanal'la sezonun ikinci yarısına büyük ümitlerle giren Fenerbahçe yine beklenen çıkışı yakalayamadı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden sarı lacivertliler için Portekiz'den flaş bir iddia geldi.

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