Fenerbahçe için Portekiz'den flaş iddia!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe sezon sonu beklenmedik bir hamle yapacak. İşte o iddia...