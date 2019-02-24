24 Şubat 2019, Pazar
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Dev derbiye saatler kala iki takımın son durumu...
Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yaparken dördüncü hakemlik görevi Serkan Tokat'ın olacak.
Giriş Tarihi: 24.02.2019 11:18
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