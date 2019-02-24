24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Pazartesi günkü derbi maçtan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin u19 takımları karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 10:59
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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Beşiktaş ile Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinden önce iki takım u19 Akademi Ligi'nde karşı karşıya geldi.

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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Dereağzı Lefter Küçükandonyanis sahasında oynanan maçta Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Siyaz beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün (2), ve Almos Kaan Kalafat kaydetti.

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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın

Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşılaşacak.

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Derbide ilk raunt Beşiktaş'ın
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