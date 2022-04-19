FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Barcelona’dan 2 transfer birden…

Süper Lig'de 2. olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine gitmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Koç'un teknik direktör konusunda henüz kararını vermediği ifade edildi. Fenerbahçe'de ayrıca İsmail Kartal'la da yola devam edilme seçeneği bulunuyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe'de gündeme 2 yıldız futbolcu geldi. Katalan basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, Barcelona'dan Luuk de Jong ve Samuel Umtiti ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu iddia edildi. Luuk de Jong ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun bonservisi Sevilla'da bulunuyor. 31 yaşındaki golcünün İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek. Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti'nin ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin takımdan ayrılması durumunda Fransız stoperi transfer etmeyi planlıyor. Umtiti bu sezon sakatlığı ve formsuzluğu sebebiyle sadece 1 maçta Barcelona'da forma giyebildi. Luuk de Jong ise 24 maçta süre aldı ve 7 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. İşte Katalan basınına yansıyan o haber...