Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Barcelona'dan 2 transfer birden…
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Barcelona’dan 2 transfer birden…

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Barcelona'dan 2 transfer birden…

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak isteyen sarı-lacivertli takımda gelecek sezonun planlaması başladı. Fenerbahçe'nin Barcelona'dan 2 yıldızı gündemine aldığı ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 19.04.2022- 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 09:33
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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Barcelona’dan 2 transfer birden…

Süper Lig'de 2. olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine gitmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı.

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