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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’nın yıldızı paylaşamıyor! İngiliz devleri transfer yarışında

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’nın yıldızı paylaşamıyor! İngiliz devleri transfer yarışında

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de son zamanlarda form grafiğini arttıran ve 2. sıraya yükselen sarı-lacivertli takımda oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren futbolcu için 2 İngiliz devi transfer yarışına girdi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 21.04.2022- 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 09:33
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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’nın yıldızı paylaşamıyor! İngiliz devleri transfer yarışında

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

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