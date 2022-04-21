FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’nın yıldızı paylaşamıyor! İngiliz devleri transfer yarışında

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün Joachim Löw ya da Jorge Jesus'un olacağı belirtiliyor. Form grafiğini yükselten Fenerbahçe'de oyunculara talipler artmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde genç futbolcu için İngiliz devleri transfer yarışına girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Attila Szalai için Aston Villa ve Newcastle transfer yarışına girdi. İki ekibinde Macar savunmacıyı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Ayrıca 24 yaşındaki savunmacıyı Milan ve Atletico Madrid'in de durumunu takip ettiği ve lig bitene kadar oyuncuyu izleyeceği belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe'de toplam 42 maça çıkan Szalai 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Solak stoper, savunmada yaptığı başarılı hamlelerle dikkat çekti ve Kim Min Jae ile iyi bir uyum yakaladı. Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macar savunmacının güncel piyasa değeri 13.5 milyon Euro olarak belirtiliyor. İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...