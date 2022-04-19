Fenerbahçe'de geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'da bir devrin sonu! Jose Sosa bavullarını topladı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde bir devrin sonu... Fenerbahçe'de 2020 yazında transfer edilen Arjantinli yıldız Jose Sosa, bavullarını topladı. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 10:04
36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi.
İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.