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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi yönetim alıyor! Girişimler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi yönetim alıyor! Girişimler başladı

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 9 maçından 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinciliğe kadar yükseldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu klasta bir kadro kurma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde öncelik gidecek isimler... Transferleri kampa yetiştirmek isteyen Kanarya, girişimlere ise şimdiden başladı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve hedefteki o yıldız futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.04.2022- 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 11:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi yönetim alıyor! Girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor.

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