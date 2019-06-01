01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Geçtiğimiz sezonda başarısız bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Son olarak Cezayirli yıldız Brahimi'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler bombaları ard arda patlatmaya hazırlanıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin başrolünü oynadığı transfer harekatında Arsenal'in 2 yıldızını kadroya katmak için girişimlere başlandı. Comolli, UEFA Avrupa Kupası finalinde Bakü'de hazır bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 07:20
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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Vedat Muriç transferinde Galatasaray'ın devreye girmesi ve Brahimi'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler gözünü kararttı.

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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Transferde Premier Lig'i hedef alan Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Buna göre Arsenal'in 2 yıldızını gözüne kestiren sarı-lacivertli kurmaylar bu oyuncular için girişime başlıyor.

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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!

Bu transferde Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli başrolü oynayacak.
İşte dev transfer harekatının detayları...

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