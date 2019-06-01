01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Arsenal'in 2 yıldızını kadrosuna katıyor!
Geçtiğimiz sezonda başarısız bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Son olarak Cezayirli yıldız Brahimi'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler bombaları ard arda patlatmaya hazırlanıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin başrolünü oynadığı transfer harekatında Arsenal'in 2 yıldızını kadroya katmak için girişimlere başlandı. Comolli, UEFA Avrupa Kupası finalinde Bakü'de hazır bulunmuştu.
Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 07:20
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