01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitiren Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim başladı. Tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşanan sarı-lacivertlilerde Skrtel ve Slimani de ayrılacaklar kervanına katılıyor. İşte 2 oyuncunun transferdeki yeni rotaları...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 00:51
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