01 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitiren Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim başladı. Tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşanan sarı-lacivertlilerde Skrtel ve Slimani de ayrılacaklar kervanına katılıyor. İşte 2 oyuncunun transferdeki yeni rotaları...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 00:51
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu


Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de radikal kararlar alınıyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya'da takımdan gidecek oyuncular tek tek netleşmeye başlıyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Valbuena, Soldado, Neustadter ve Ayew'in ardından takımda 2 ayrılık daha gerçekleşiyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Geride bıraktığımız sezonda takımın en faydalı oyuncularından biri olarak gösterilen Slovak futbolcu Martin Skrtel ile orta yolu bulamayan sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu ile yollarını ayırıyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Öte yandan takımda beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin de kiralık sözleşmesi bitti.

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