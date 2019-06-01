Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den transferde bomba bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya yaratıcı bir oyuncu arayışı bulunan sarı-lacivertliler, Şilili maestroyu gündemine aldı. Şili basını, sarı-lacivertli kulübün, Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan 30 yaşındaki orta saha için devreye girdiğini duyurdu.