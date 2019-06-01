01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den transferde bomba bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya yaratıcı bir oyuncu arayışı bulunan sarı-lacivertliler, Şilili maestroyu gündemine aldı. Şili basını, sarı-lacivertli kulübün, Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan 30 yaşındaki orta saha için devreye girdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 07:27
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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den transferde bomba hamle...

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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde tek gündem transfer.

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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncuların yerlerini dünyaca ünlü yıldızlarla doldurmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Geçtiğimiz sezon Miha Zajc ve Mehmet Ekici'den yeterli verimi alamayan Kanarya o bölgeye yıldız bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İşte transferin detayları...

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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Sarı-lacivertli ekibin, Bayer Leverkusen forması giyen Charles Aranguiz'in peşinde olduğu iddia edildi.

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