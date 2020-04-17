17 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe aradığı stoperi buldu!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik verilen bölge stoper. Bu sezon büyük sıkıntılar yaşanan bölge için birçok isim gündeme gelmişti. Gelecek sezon için sağlam bir defans bloğu kurmak isteyen Fenerbahçe, aradığı stoperi de sonunda buldu. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın da istediği isim için girişimlerine başladı. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...
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