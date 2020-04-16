16 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmek istemeyen Süper Lig kulüpleri, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken iki dev kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:09
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de futbol organizasyonları tamamen durmuş durumda…

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Bazı ekipler çalışmalarına telekonferans yoluyla bazıları ise oyuncularına özel olarak hazırlanan programları ulaştırıp uygulamalarını sağlayarak hem idman eksiklerini gidermeye hem de oyuncuların kondisyon kaybını engellemeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Öte yandan futbolun durması ile önümüzdeki sezon çalışmaları için geniş bir zaman bulan Süper Lig ekipleri, çalışmalarını bu dönemde hızlandırdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Özellikle ligin dev ekipleri gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırmış bir durumda.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku!

Bu kulüplerden biri de kâbus gibi bir ikinci yarı geçiren Fenerbahçe… Ligin ilk yarısına iyi bir başlangıç yapan, ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıpları, Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin sonrasında Ersun Yanal ile yaşanan yol ayrılığı sarı-lacivertlileri taraftarları derinden üzerken, önümüzdeki sezon çalışmaları için en erken atağa kalkan ekip olmasının da nedeni oldu…

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