17 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Yaz transfer döneminde transfer edilen Max Kruse'den istediği 10 numara performansını alamayan Fenerbahçe, transferde bu mevkiye takviye yapacak. Fakat bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ya bağlı. İşte o ayrıntı...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:38
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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Alman futbolcu Max Kruse'nin kötü performansının ardından yeni sezon için 10 numara transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Carlos Eduardo'nun kulübü Al Hilal, eski Beşiktaşlı Talisca'ya talip oldu.

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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Suudi kulübü, Guangzhou ile masaya oturarak görüşmelere başladı. Al Hilal eğer Talisca'yı alırsa, Carlos Eduardo'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Bu durumda Fenerbahçe hemen harekete geçecek ve bonservisi elinde olan Sambacı'yı kadrosuna katacak. 30 yaşındaki Eduardo kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe'nin transferi Anderson Talisca'ya bağlı! İşte o ayrıntı

Daha önce Porto ve Nice gibi kulüplerin formasını giyen Eduardo bu sezon Suudi Ligi'nde 11 gole imza attı. Eduardo sol kanatta ve ikinci forvet rolünde de oynayabiliyor.

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