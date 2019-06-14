Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Slimani, Frey ve Soldado gibi isimlerden beklediğini bulamayan sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Premier Lig'den Solomon Rondon girdi. 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 20:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





