14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Slimani, Frey ve Soldado gibi isimlerden beklediğini bulamayan sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Premier Lig'den Solomon Rondon girdi. 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 20:18
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Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü transferine yoğunlaştı.

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Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Güneş'in haberine göre Alman yıldız Max Kruse'nin oyalamasından bıkan Sarı-Lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

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Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Hedefteki isim ise West Bromwich'in Venezuelalı forveti Solomon Rondon.

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Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki golcünün menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif edildiği belirtildi.

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Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

COMOLLI'DEN ADA ÇIKARMASI
West Bromwich, geçtiğimiz sezonu Newcastle United'da kiralık olarak geçiren ve attığı 11 gol sonrası takımında yılın oyuncusu seçilen Rondon'un maaşından kurtulmak istiyor.

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