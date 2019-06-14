14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Slimani, Frey ve Soldado gibi isimlerden beklediğini bulamayan sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Premier Lig'den Solomon Rondon girdi. 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 20:18
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"