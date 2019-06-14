14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu
Fenerbahçe'den tarihi Alex kararı! Sarı-Lacivertlilerde 21 sene önce Tanju Çolak ile kapanan jübile dönemi Alex de Souza ile açılacak. Maçın gelirleri 'Fener Ol' kampanyasına bağışlanacak. Efsane maçın kadrosundaki isimler de netleşti...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 10:18
- 1
- 100
- 2
- 100
- 3
- 100
- 4
- 100
- 5
- 100
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"