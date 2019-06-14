14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kadroda radikal değişiklikler yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk adımı atan sarı-lacivertlilerde ilk olarak Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de 2017 yılında Villareal'den transfer edilen ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 20:50
  • 1
  • 12
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

  • 2
  • 12
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov ile prensip anlaşmasına vardı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı Kanarya'da birçok ayrılık yaşandı.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte ilk olarak Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado ve Roman Neustadter ile yollarını ayırdı.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı

Kiralık sözleşmeleri sona eren Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia ise takımlarına döndüler.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör