14 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kadroda radikal değişiklikler yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk adımı atan sarı-lacivertlilerde ilk olarak Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de 2017 yılında Villareal'den transfer edilen ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 20:50
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