14 Haziran 2019, Cuma
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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertli scout'ların izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor sunduğu yıldız sol açık için kulübüyle masaya oturulacak. İşte Fenerbahçe'nin bitirdiği 3. transfer...
Giriş Tarihi: 13.06.2019 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:42
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