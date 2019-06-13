14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertli scout'ların izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor sunduğu yıldız sol açık için kulübüyle masaya oturulacak. İşte Fenerbahçe'nin bitirdiği 3. transfer...

Giriş Tarihi: 13.06.2019 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:42
  • 1
  • 20
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

  • 2
  • 20
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

Mirsad Türcan'ın menajerliğini yaptığı Ukraynalı sol açık Konoplyanka'nın Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifine 'evet' cevabını verdiği öğrenildi.

  • 3
  • 20
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

ŞİMDİ SIRADA SCHALKE VAR...

Bu gelişmenin ardından Konoplyanka Fenerbahçe'nin Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'dan sonra anlaşma sağladığı 3. isim oldu. Şimdi Schalke ile masaya oturulacak.

  • 4
  • 20
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

MALİYETİ 3-4 MİLYON CİVARINDA

Ancak kulübe yakın kaynaklar Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı futbolcu için bir sorun çıkmayacağını belirtiyorlar.

  • 5
  • 20
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi!

Konoplyanka'nın transferinin resmileştirilmesi için Schalke'ye 3-4 milyon Euro arası bir ücret ödenecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör