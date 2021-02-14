Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından flaş eleştiri! "Organize atakları yok"

Altay yine yüzde yüz diyebileceğimiz en az 3 önemli pozisyonda gole izin vermedi. Ne zamanki Altay'ı fazlaca konuşmazsak işte o zaman Fenerbahçe'de işler iyiye doğru gidecektir. Karagümrük maçını kaybetsin de Fenerbahçe'ye yeni hoca getirelim diyenler avuçlarını yaladı! Erol Bulut'un artık isminin içinde olduğu tartışmaları, yapacağı doğrularla bitirmesi gerekiyor. Dün geceki gibi oyuncu değişikliği yapmak için bu kadar beklersen olmaz!