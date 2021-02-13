13 Şubat 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

6 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşmak ve dördüncü yıldızı takmak istiyor. Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kanarya, devre arasında Çubuklu'yu giydiremediği dünya yıldızına sezon sonunda imza attırmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberleri)

Giriş Tarihi: 13.02.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 12:06
ABONE OL
  • 1
  • 18
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Devre arasında 4 futbolcuyla daha sözleşme imzalayan F.Bahçe, Mesut Özil transferiyle de tüm dünyada yankı uyandırdı.

  • 3
  • 18
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve liderlikten 3.'lüğe düştü.

  • 4
  • 18
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Dev derbiden 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan Kanarya, 1-1 biten maçın uzatmalarında turuncu-lacivertlilere 2-1 yenildi.

  • 5
  • 18
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Ligde ve kupada alınan üst üste yenilgiler sonrasında ritim kaybeden Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı iddia edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör