13 Şubat 2021, Cumartesi
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Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...
6 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşmak ve dördüncü yıldızı takmak istiyor. Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kanarya, devre arasında Çubuklu'yu giydiremediği dünya yıldızına sezon sonunda imza attırmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberleri)
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