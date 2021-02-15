15 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Üst üste Galatasaray ve Medipol Başakşehir mağlubiyetleri yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek moral depoladı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca kiralık giden oyuncular da yüzleri güldürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:52
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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Sarı-lacivertlilerde, hem sezon başında hem de devre arasında birçok dikkat çeken transfer yapılmıştı. Bu transferlerin ardından ise bazı isimler takımdan kiralık olarak gönderilmişti.

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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Fenerbahçe'nin kiraya gönderdiği yabancı oyuncular performanslarıyla göz dolduruyor.

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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Sarı-lacivertli takımın 2018 yazında İsviçre ekibi Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın Beveren takımında çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Kiralık oyuncular...

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu Allahyar ise Ukrayna ekibi Zorya'da 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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