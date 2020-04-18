18 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Vincent Janssen itiraf etti! "Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım"

Fenerbahçe'nin 2017 yazında kadrosuna kiralık olarak kattığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, kariyerine Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe kariyerine dair flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:39
ABONE OL
  • 1
  • 13
Vincent Janssen itiraf etti! Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 2017/18 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Janssen açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 13
Vincent Janssen itiraf etti! Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım

Yaptığı açıklamada Fenerbahçe kariyerine de değinen Hollandalı oyuncu corona virüsü nedeniyle günlerini nasıl geçirdiğinden de bahsetti.

  • 3
  • 13
Vincent Janssen itiraf etti! Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım

İşte Janssen'in açıklamalarından satır başları...

  • 4
  • 13
Vincent Janssen itiraf etti! Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım

"SADECE ALIŞVERİŞE GİDİYORUM"
Meksika'da birçok Hollandalı var, Monterrey'de de yaşıyorlar. Şu anda evden çıkamıyorum, sadece alışverişe gidiyorum. Futbola ara vermek zorunda kaldık ancak umarım kısa sürede oynamaya tekrar başlarız.

  • 5
  • 13
Vincent Janssen itiraf etti! Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım

"MEKSİKA'DA ÇOK MUTLUYUM"
Meksika'da çok mutluyum, neredeyse 1 yıldır burdayım. Uzun süredir burada kalacağımı düşünüyorum. 4 yıl daha sözleşmem var, büyük ihtimalle burada olacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmadan Hollanda'ya da geri dönmek istiyorum.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör