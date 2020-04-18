18 Nisan 2020, Cumartesi
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Vincent Janssen itiraf etti! "Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım"
Fenerbahçe'nin 2017 yazında kadrosuna kiralık olarak kattığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, kariyerine Meksika Ligi takımlarından Monterrey'de devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe kariyerine dair flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
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