Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

Bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nda hangi oyuncuların yer alacağı merak konusu olurken teknik direktör Şenol Güneş, U16'dan U21'e kadar Hollanda Milli Takımı'nda oynayan ve Türkiye Milli Takımı'nı tercih edeceği konuşulan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını verdi.

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 09:33 ABONE OL