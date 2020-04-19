19 Nisan 2020, Pazar

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

Bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nda hangi oyuncuların yer alacağı merak konusu olurken teknik direktör Şenol Güneş, U16'dan U21'e kadar Hollanda Milli Takımı'nda oynayan ve Türkiye Milli Takımı'nı tercih edeceği konuşulan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 09:33
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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

U16'da ve U21'de Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu kariyeri için hayati bir kararın arefesinde.

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

Milli takım için 'Hollanda mı Türkiye mi?' tercihini henüz açıklamayan Ferdi, ay yıldızlıları formayı seçer, Fenerbahçe'de de başarılı olursa, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıldız adaylarımızdan biri olacak.

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

Şenol Güneş, genç futbolcunun Türkiye'yi seçmesi için telkinlerde bulunurken, corona virüsü nedeniyle maçlar iptal edilmeseydi, milli takımın martta oynayacağı özel maçlarda 21 yaşındaki yeteneği kadroya davet etmeyi planladığı öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Hollanda'da yaşayan Trabzon kökenli bir ailenin oğlu olan Ferdi Kadıoğlu'nun da milliyetçi duygulara sahip olduğu, Fenerbahçe'ye geldikten sonra yakın arkadaşı Murat Sağlam'dan ve tuttuğu bir öğretmenden Türkçe öğrenmeye çalıştığı biliniyor.

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Avrupa Şampiyonası'nda...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DAVET BEKLİYOR

Sosyal medyadan da sık sık Türk bayrağı ve Türkçe kelimelerle mesajlar vermesi, genç futbolcunun Türkiye'yi seçeceğinin göstergesi olarak algılanırken, Ferdi'nin de heyecanla Şenol Güneş'ten gelecek daveti beklediği öğrenildi.

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