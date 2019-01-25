25 Ocak 2019, Cuma

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Ersun Yanal'dan flaş Andre Ayew kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Swansea'den kiralanan ve istenilen performansı sergileyemeyen Ganalı futbolcu Andre Ayew ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 21:07
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Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

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Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış, Chelsea'nin Nijeryalı sağ kanadı Victor Moses'ı ise 1,5 yıllığına kiralamıştı.

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Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Swansea'den kiralanan Andre Ayew ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Gana basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Ayew'in takımdaki geleceği hakkında karar verdi.

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Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli yönetime verdiği raporda Ganalı futbolcuyu takımda düşünmediğini ilettiği iddia edildi.

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