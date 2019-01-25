Ersun Yanaldan flaş Andre Ayew kararı!

Ersun Yanal'dan flaş Andre Ayew kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Swansea'den kiralanan ve istenilen performansı sergileyemeyen Ganalı futbolcu Andre Ayew ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 21:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





