25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Victor Moses'ı açıkladı

Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 16:53
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Fenerbahçe Victor Mosesı açıkladı

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Fenerbahçe Victor Mosesı açıkladı
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Fenerbahçe Victor Mosesı açıkladı
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Fenerbahçe Victor Mosesı açıkladı
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Fenerbahçe Victor Mosesı açıkladı
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