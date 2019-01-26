26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Faslı futbolcusu Medhi Benatia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus'un Fenerbahçeli stoper Martin Skrtel için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00
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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

MartinSkrtel'e Juventus kanca attı. Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'yı 10 milyon euro'ya Arabistan'a satmaya hazırlanan Çizme ekibi, yerini tecrübeli ve maliyeti az bir isimle doldurmayı planlıyor.

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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtilirken, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Alves'in diğer adaylar olduğu bildirildi.

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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Skrtel, bu sezon sarı-lacivertli takımda 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Kariyerine ülkesinin AS Trencin takımında başlayan Martin Skrtel, Zenit ve Liverpool formalarını giydi.

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Fenerbahçeli yıldıza Juventus kancası

Dört sezon boyunca formasını giydiği Zenit'te Avrupa devlerinin dikkatini çeken Slovak oyuncu, 2008 yılının ocak ayında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer oldu.

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