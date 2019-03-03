Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Rizespor maçlarında Fenerbahçe'de dikkat çeken bir başka olay yaşandı. İşte o çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 13:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





