03 Mart 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Rizespor maçlarında Fenerbahçe'de dikkat çeken bir başka olay yaşandı. İşte o çarpıcı detay...
Giriş Tarihi: 03.03.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 13:38
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