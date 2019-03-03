03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Rizespor maçlarında Fenerbahçe'de dikkat çeken bir başka olay yaşandı. İşte o çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 13:38
  • 1
  • 49
Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı.

  • 2
  • 49
Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Ancak Sarı-Lacivertliler'de iki haftadır ilginç bir olay yaşanıyor.

  • 3
  • 49
Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Fenerbahçe 3 Haziran 2018'de tarihi bir kongre gerçekleştirmişti.

  • 4
  • 49
Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığından sonra Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu.

EMRE BOL: "HER ZAMAN 11'E 10 OYNAYAMAZSIN ERSUN HOCAM!'

  • 5
  • 49
Ersun Yanal'dan Comolli'ye şok! Bilerek mi yapıyor?

Sezona bu gelişmeyle başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar henüz hiçbir transfer gerçekleşmeden kombinelere hücum etmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör