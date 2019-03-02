02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu: "Ben hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı vermem"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarının Takım Oyunu programında yorumladı. Toroğlu, Serdar Aziz'e yapılan penaltı pozisyonu hakkında "Ben hakem olsam bu pozisyona kesinlikle penaltı vermem." dedi.
02.03.2019

Ben hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı vermem "Ben hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı vermem" 02.03.2019
Kadiköy'de kritik randevu Kadiköy'de kritik randevu 02.03.2019
Turgay Demir sözünü tuttu mu? Turgay Demir sözünü tuttu mu? 02.03.2019
Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı! Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı! 02.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı 01.03.2019
Valbuena: Onurumuz için oynadık Valbuena: "Onurumuz için oynadık" 27.02.2019
Fenerbahçe derbilerde pes etmiyor Fenerbahçe derbilerde pes etmiyor 27.02.2019
Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız” Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız” 26.02.2019
Erman Toroğlu: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum Erman Toroğlu: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum 25.02.2019
Beşiktaş kafilesi stada ulaştı Beşiktaş kafilesi stada ulaştı 25.02.2019
Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti 25.02.2019
Derbiye saatler kaldı Derbiye saatler kaldı 25.02.2019
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a hareket etti Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a hareket etti 25.02.2019
Tolgay Arslan'a derbi öncesi gönderme Tolgay Arslan'a derbi öncesi gönderme 25.02.2019
Ünlülerle derbi sohbeti Ünlülerle derbi sohbeti 25.02.2019
Ünlü isimlerin derbi görüşleri Ünlü isimlerin derbi görüşleri 24.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından
Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği açıklaması!
Chelsea'den flaş Victor Moses kararı!
Fenerbahçe taraftarlarından Volkan Demirel'e tepki!
Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor?
Rıdvan Dilmen: "Bu saatten sonra Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalmaz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör