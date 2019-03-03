Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, resni olmasa da teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli teknik adam Cezayirli golcüye bir şok daha yaşattı.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





