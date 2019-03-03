03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, resni olmasa da teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli teknik adam Cezayirli golcüye bir şok daha yaşattı.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 11:31
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Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Slimani'nin, kariyeri tehlikeye girdi.

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Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Fenerbahçe'de resmi olmasa da kadro dışı kalan Slimani'ye, teknik direktör Ersun Yanal bir şok daha yaşattı.

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Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Teknik direktör Ersun Yanal, beklenen performansı gösteremeyen ve son olarak Rizespor maçının kadrosuna almadığı Cezayirli forvete geçen hafta şu ifadeleri kullanmıştı;

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Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

"Sezonun kalan maçlarında seni kadroda düşünmüyoruz.

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Ersun Yanal'dan Slimani'ye bir şok daha!

Zaten elimizde çok fazla oyuncu var ve taraftar da sana tepki gösteriyor.

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