Penaltı kararı doğru mu? İşte resmi kural...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için penaltı değil deseler de resmi kurala göre pozisyon penaltı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





