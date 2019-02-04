04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Fenerbahçe'de büyük bir krizin eşiğinden dönüldü. Esun Yanal takımla toplantı yaparak krizin büyümesini önledi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:48
  • 1
  • 13
Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Sarı-Lacivertlilerde büyük bir krizin eşiğinden dönüldü.

  • 2
  • 13
Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için verdiği listeye yeni transferler Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan alınırken; Roberto Soldado, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz ve Miha Zajc kendilerine yer bulamamıştı.

  • 3
  • 13
Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Yanal, listeye alınmayan isimlerle bir görüşme gerçekleştirdi.

  • 4
  • 13
Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Sakatlığı bulunan Frey ve adı listede bulunmayan Soldado bu maçta forma giyemeyecek.

  • 5
  • 13
Ersun Yanal krizi bu sözlerle önledi!

Rus ekibiyle olan müsabakada santrafor mevkiinde Islam Slimani forma giyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör