Nicolas Castillodan Fenerbahçe itirafı!

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Nicolas Castillo'dan transfer itiraf geldi. Club America'ya transfer olan Şilili yıldız Fenerbahçe'ye transfer olacaktım, America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. Fenerbahçe'yi reddettim dedi.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 20:09
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