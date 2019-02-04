Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay Arslan itirafı! "Ne yazık ki..."
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Roma ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:20
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