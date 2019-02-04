04 Şubat 2019, Pazartesi

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay Arslan itirafı! "Ne yazık ki..."

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Roma ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:20
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Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

Ligin 22'nci haftasında Roma'ya dün akşam konuk olan kırmızı-siyahlıların oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

Sakatlığı nedeniyle Milan karşısında Cengiz Ünder'in forma giyemediği maça rakipleri Roma'nın iyi başladığını dile getiren Çalhanoğlu şunları söyledi;

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Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

"7-1 kaybettiler Fiorentina'ya karşı. Ona rağmen iyi bir maç sergilediler, tebrik ediyorum.

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Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki...

İlk 20 dakika onlar bizden daha iyi oynadı. İlk yarı biz golü bulduk ve rahatladık ama onlar son dakikaya kadar pes etmedi, her saniye bizi zorladılar.

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