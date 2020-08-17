Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu zirvenin bir hayli uzağunda tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yeni bir başlangıç yaparken, sarı-lacivertliler İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı yeni sezon Fenerbahçe'si için nelere işaret etti. İşte detaylar...