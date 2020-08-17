17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu zirvenin bir hayli uzağunda tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yeni bir başlangıç yaparken, sarı-lacivertliler İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Peki, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı yeni sezon Fenerbahçe'si için nelere işaret etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 19:24
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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçı, yeni sezonda nasıl bir sarı lacivertli takım izleyeceğimiz konusunda önemli ipuçları verdi.

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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

SORULAR YANIT BULUYOR
Teknik direktör Erol Bulut'un oyun sistemi ve yeni transferlerin performansı başta olmak üzere birçok soru önemli ölçüde yanıt buldu. İşte o sorular ve yanıtları:

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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

RAKİBE ÖNDE BASKI YAPACAK
Geçen sezona göre Fenerbahçe'nin oyun anlayışında ne değişecek? Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıllarda topa hakim olup rakibine oyununu kabul ettirmeye çalışıyordu.
Erol Bulut, rakibe önde baskı yapıp hataya zorlayan, agresif bir oyun anlayışını sahaya yansıtmaya planlıyor.

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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

DİZİLİŞ AYNI, PLAN FARKLI
Sarı lacivertlilerin saha dizilişi ve oyun sistemi nasıl olacak? Saha dizilişi aynı geçen yıl olduğu gibi 4-3-2-1 ve zaman zaman da 4-2-3-1'e dönecek.

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Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe

Diziliş aynı gibi gözükse de, daha hareketli ve sahanın her yanında pres yapmaya çalışan bir takım izleyeceğimiz kesin.

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