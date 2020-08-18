Topa tuttu! "Yarınlar karanlık"

Karakteri evlat edinmek için "babacan" olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir ve ağızdan çıkanların kulaktan duyulması gerekir. Birbirlerine "deve kini" besleyen başkanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!