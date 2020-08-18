18 Ağustos 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Topa tuttu! "Yarınlar karanlık"

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nu Medipol Başakşehir şampiyon tamamlamış, Fenerbahçe ise 7. sırada bitirmişti. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrolarını güçlendiren kulüplerde hareketli saatler yaşanıyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da, harcanan paralara eleştiri gönderdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:45
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Topa tuttu! Yarınlar karanlık

Bayern Münih'in Barcelona'yı parçaladığı maçta ortaya çıkan en önemli gerçeğin adı gençliktir. Büyük düşünmekle yapılan yatırımın karşılığı nasıl alınıyor gördük.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Topa tuttu! Yarınlar karanlık

Bizde bit pazarına nur yağıyor, futbol gençlikten firar! Soru: Hala eski diye satılanı yeni diye alanlar kendilerini sürekli erteliyorlar da nereye kadar! Cevap: Başkanların sürüklediği bataklığa kadar!

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Topa tuttu! Yarınlar karanlık

Ülkemizde kendi koltuklarını düşünen yöneticiliğin kamburudur futbol. Transferin lideri para, yeni moda gerçeklerimiz de caba. Bu mevsim imza attırılan futbolculara "karakter" konulu övgülü sözcükler eşantiyon olarak veriliyor.

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Topa tuttu! Yarınlar karanlık

Karakteri evlat edinmek için "babacan" olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir ve ağızdan çıkanların kulaktan duyulması gerekir. Birbirlerine "deve kini" besleyen başkanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!

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Topa tuttu! Yarınlar karanlık

Onca batık gemi, onca kuruyan deniz ama buna rağmen gençlerin önünde anaforlar! Birkaç maç sonra ortaya çıkacak olan nefes darlığını gençlerin varlığına armağan edenler aslında transfer yapmıyor apoletlerini cilalıyorlar.

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