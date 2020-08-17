17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları hızlandı. Sarı-lacivertliler, Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr için teklifini yaparken, 21 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yönetim, Sarr transferinde pürüz çıkması halinde Fransız futbolcunun alternatiflerini belirledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 18:25
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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe, Malang Sarr'ın peşine düştü.

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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler aynı sorunu yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu transfer operasyonunu birlikte yürütürken stoper transferi için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Bulut'un Malang Sarr'ın Fenerbahçe savunmasına seviye atlatacağını ifade ettiği ve yönetimin 21 yaşındaki futbolcu için kolları sıvadığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Fenerbahçe yönetimi, Fransız stoperin yaşının genç olması nedeniyle ileriki yıllarda kulübe bonservis getirisi sağlayabileceğini düşünüyor.

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