Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de stoper arayışları hızlandı. Sarı-lacivertliler, Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr için teklifini yaparken, 21 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yönetim, Sarr transferinde pürüz çıkması halinde Fransız futbolcunun alternatiflerini belirledi.