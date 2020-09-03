03 Eylül 2020, Perşembe

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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Yeni sezonda bambaşka bir Fenerbahçe yaratmak isteyen teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i kurmak üzere, tecrübeli teknik adam Vedat Muriqi'nin satılması sonucunda birkaç hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Bulut'un sisteminde en önemli nokta olan merkez orta saha konusunda ise flaş Ozan Tufan kararı dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:28
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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Yaptığı flaş transferlerle sezona iddialı giren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi.

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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Üst üste imzalarla alternatifli bir kadro oluşturan sarı-lacivertli takımda Erol Bulut ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.


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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ciddi bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Özellikle orta sahada önemli isimler ön plana çıkıyor.

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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş ile bu bölgeye kalite katan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili karar verildi.

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Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

SOSA 8 NUMARADA!
Kampa katılmayan Sosa'nın takımın seviyesine ulaşması biraz zaman alacak olsa da Arjantinli futbolcu tam kapasiteye ulaştığında 8 numara pozisyonunda görev alacak.

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