Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı! Yeni sistemde farklı 11

Yeni sezonda bambaşka bir Fenerbahçe yaratmak isteyen teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i kurmak üzere, tecrübeli teknik adam Vedat Muriqi'nin satılması sonucunda birkaç hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Bulut'un sisteminde en önemli nokta olan merkez orta saha konusunda ise flaş Ozan Tufan kararı dikkat çekti. İşte detaylar...