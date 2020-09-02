Bu sözlerle kulübüne resti çekti! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de harekat sürüyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, listesinde bulunan bir isim kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti. İşte o isim ve detaylar...