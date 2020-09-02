02 Eylül 2020, Çarşamba

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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de harekat sürüyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, listesinde bulunan bir isim kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 12:59
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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor.

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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere.

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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! Fenerbahçe'yi istiyorum

2019/2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var.

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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! Fenerbahçe'yi istiyorum

Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Muriqi haricinde skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor.

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Bu sözlerle kulübüne resti çekti! Fenerbahçe'yi istiyorum

Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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