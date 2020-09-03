03 Eylül 2020, Perşembe

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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte bombaları üst üste patlatan ve 10 isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, durmaya niyeti yok. Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, bu transfer için Emre Belözoğlu'nu görevlendirdi. Kanarya, Boşnak yıldız için ise İstanbul ekibine teklifini sundu. İşte o teklif ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 11:30
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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Sağ kanat arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yöneliyor.

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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı lacivertli ekip, Edin Visca için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

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Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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