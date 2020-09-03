Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte bombaları üst üste patlatan ve 10 isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, durmaya niyeti yok. Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, bu transfer için Emre Belözoğlu'nu görevlendirdi. Kanarya, Boşnak yıldız için ise İstanbul ekibine teklifini sundu. İşte o teklif ve detaylar...