Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri