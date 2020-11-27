27 Kasım 2020, Cuma

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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:04
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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI!
Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edildi.

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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Gökhan Gönül'ün teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerde Beşiktaş derbisinde sahada olmak istediğini ifade etmişti.

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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme! Gökhan Gönül...

Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Gökhan Gönül'ün durumu son ana kadar takip edilecek. Deneyimli sağ bek kendisini iyi hissetmesi durumunda derbide sahada olacak.

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