Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

LEMOS İLE SOSA ANLAŞMAZLIK YAŞADI

Fenerbahçe'de bu değişiklikler olumlu etki yaparken Sosa değişikliği hakkında konuşan teknik patron Erol Bulut, "Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik" dedi.