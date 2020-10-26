26 Ekim 2020, Pazartesi

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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ardından Teknik Direktör Erol Bulut, mücadelenin 1-0'dan 3-1'e dönmesinin soyunma odasında gerçekleşen konuşma sonrasında olduğunu açıklamıştı. Erol Bulut'un bahsettiği konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:00
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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle şampiyonluktaki iddiasını gösteren Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

İLK YARI İŞLER ÇIKMAZA GİRDİ
İlk 45 dakikada pozisyon üretmekte güçlük çeken sarı lacivertli takım üçüncü bölgede de üretkenlik gösteremeyince işler çıkmaza girdi. Jose Sosa kırılgan maçlarından birini oynarken mücadeleye adapte olmakta bir hayli güçlük yaşadı.

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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

Bu noktada teknik direktör Erol Bulut'un maçı kazandıran hamlesi geldi. Bulut, Sosa'yı ilk devrenin bitimiyle oyundan alırken Papiss Cisse'yi hücumda görevlendirdi.

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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

HAMLELER İŞE YARADI
Sosa hamlesiyle birlikte Samatta sol kanada, Pelkas forvet arkasına, Ozan Tufan da Arjantinli'nin yerine 8 numara bölgesine geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda üstün bir futbolla bordo mavili rakibine üç gol attı.

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Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...

LEMOS İLE SOSA ANLAŞMAZLIK YAŞADI
Fenerbahçe'de bu değişiklikler olumlu etki yaparken Sosa değişikliği hakkında konuşan teknik patron Erol Bulut, "Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik" dedi.

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