Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini değerlendirdi

Sonuç itibarı ile bordo-mavili ekip her ne kadar maça ille de kazanma azmi ve hırsı ile çıkmış olsa da maçın sonucunu belirleyen oyun içerisinde doğru ve yerinde müdahalelerdir. İşte Trabzonspor bunca arzu ve isteğine karşılık sahada galibiyeti yakalayacak bir oyun tarzı ve hamleyi ortaya koyamadı.