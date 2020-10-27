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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sport 24'e konuşan Bulut, sarı-lacivertli takımla anlaşmadan önce Verona'nın kendisiyle ilgilendiğini söylerken; yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anastasios Bakasetas ve Marko Livaja ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 27.10.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 17:40
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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınından sport24'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

İŞTE BULUT'UN O AÇIKLAMALARI

18 transfer ile ilgili konuşan ve kimsenin yerinin garanti olmadığını ifade eden Erol Bulut, "Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık."

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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

"Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika brir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir." dedi.

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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

"EMRE PELKAS'I 2 SAATTE TRANSFER ETTİ"

Pelkas transferinin nokta atışı olduğunu vurgulayan Bulut, "Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı." diye konuştu.

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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

"VERONA'YA ÇOK YAKINDIM"

Fenerbahçe'den önce Verona'yla anlaşmak üzere olduğunu itiraf eden tecrübeli antrenör, "Bu yaz Verona'ya çok yakından, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile."

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