27 Ekim 2020, Salı
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Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sport 24'e konuşan Bulut, sarı-lacivertli takımla anlaşmadan önce Verona'nın kendisiyle ilgilendiğini söylerken; yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anastasios Bakasetas ve Marko Livaja ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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