Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...

"EMRE PELKAS'I 2 SAATTE TRANSFER ETTİ"

Pelkas transferinin nokta atışı olduğunu vurgulayan Bulut, "Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı." diye konuştu.