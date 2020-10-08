08 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

Transferde oldukça hareketli bir sezon geçiren Fenerbahçe'de takıma son katılan oyunculardan olan Kemal Ademi'nin gelme sebebi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.10.2020 09:41
ABONE OL
  • 1
  • 9
Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

Kadrosuna birçok yeni ismi katan Fenerbahçe'de, transfer döneminin son saatlerinde getirilen Kemal Ademi ismi herkesin dikkatini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

24 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli yıldızın transfer edilmesinde teknik heyetle yapılan toplantının etkisi büyük oldu.

  • 3
  • 9
Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

Milliyet'te yer alan habere göre Erol Bulut, bazı maçlarda çift forvete dönmeyi düşündüğünü hatta zaman zaman 4-3-3 oynarken ileride pivot santrfor aradığını yönetime iletti.

  • 4
  • 9
Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

Bunun üzerine scout raporları hızlıca hazırlandı. Uzun süredir izlenen Kemal Ademi hamlesi gerçekleştirildi.

  • 5
  • 9
Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

1.98 boyundaki yıldız forvetin geçen sezon Basel'de yakaladığı çıkışa vurgu yapıldı. İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol 4 asist yapan Ademi'nin özellikleri sıralandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör