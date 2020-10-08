Erol Bulut'u ikna eden o rapor! Kemal Ademi transferinde...

Transferde oldukça hareketli bir sezon geçiren Fenerbahçe'de takıma son katılan oyunculardan olan Kemal Ademi'nin gelme sebebi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri