Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

"ÜMİTLERİ KABUL ETMEDİK"

İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var.