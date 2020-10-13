13 Ekim 2020, Salı

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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ligde kalan haftaları değerlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşurken, Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan maçta Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddialarını da değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:08
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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi. İşte Sabah Gazetesi'nin derlediği Bulut'un o sözleri...

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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım.

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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

"İSTEYEN FORMAYI ALIR"

Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.

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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

"2 HAFTA ÖNCE GALATASARAY'I ŞAMPİYON İLAN EDİYORLARDI"

Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce G.Saray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.

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Erol Bulut'tan 'tokat' yorumu! Halil Dervişoğlu ve Marcao...

"ÜMİTLERİ KABUL ETMEDİK"

İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var.

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