Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! "Corona virüsü pandemisi olmasaydı..."

"PANDEMİ OLMASAYDI VEDAT'I BU PARAYA ALAMAZDIK"

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.