12 Ekim 2020, Pazartesi

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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! "Corona virüsü pandemisi olmasaydı..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcünün transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 12:35
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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! Corona virüsü pandemisi olmasaydı...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu.

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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! Corona virüsü pandemisi olmasaydı...

Sarı-lacivertli ekip, Muriqi'nin yerini ise Mbwana Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.

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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! Corona virüsü pandemisi olmasaydı...

Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun...

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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! Corona virüsü pandemisi olmasaydı...

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

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Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! Corona virüsü pandemisi olmasaydı...

"PANDEMİ OLMASAYDI VEDAT'I BU PARAYA ALAMAZDIK"

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.

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