10 Ocak 2021, Pazar

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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 11 Ocak Pazartesi günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor 11'inden tek değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 17:38
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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

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