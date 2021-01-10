10 Ocak 2021, Pazar
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Erol Bulut'tan tek değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i
Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 11 Ocak Pazartesi günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor 11'inden tek değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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